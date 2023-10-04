Bentley Bentayga разрисовали вручную

Уникально оформленный люксовый кроссовер Bentley Bentayga прославляет разнообразие и инклюзивность. Компания Bentley представила свой гибрид Bentayga с уникальным в своем роде альпийско-зеленым экстерьером, украшенным произведениями искусства ручной росписи британского художника Стивена Уилтшира.
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