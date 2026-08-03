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Захарова: НАТО и ЕС стали частью международной террористической деятельности

Захарова: НАТО и ЕС стали частью международной террористической деятельности

Страны НАТО и Евросоюза стали частью международного терроризма, против которого призывали бороться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар украинского беспилотника по пляжу в селе Архипо-Осиповке в Геленджике.

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