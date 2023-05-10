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В Актау перенесли отключение горячей воды

В Актау перенесли отключение горячей воды

В ТОО «МАЭК» сообщили, что отключение подачи горячей воды переносится на два дня. «В связи с подготовкой и проведением гидравлических испытаний тепловых сетей отключение горячего водоснабжения в областном центре переносится на 09:00 часов 12 мая.

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