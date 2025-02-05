Украинский эксперт призвал женщин рожать по 5−7 детей или быть реалистами и привлекать трудовых мигрантов

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству (ВАКМТ) Василий Воскобойник заявил, что рынок труда на Украине испытывает острый дефицит рабочих рук, и эта тенденция нарастает.
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