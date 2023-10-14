Российские туристы на Новый год выбирают Таиланд и ОАЭ

Продолжительность отдыха за границей на новогодние праздники зависит от страны. Большинство планирующих путешествия на Новый год отправятся по России, а среди желающих отдохнуть в тёплых странах растёт спрос на Египет, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку и Турцию, передаёт РИА Новости.