Российские туристы на Новый год выбирают Таиланд и ОАЭ

Продолжительность отдыха за границей на новогодние праздники зависит от страны. Большинство планирующих путешествия на Новый год отправятся по России, а среди желающих отдохнуть в тёплых странах растёт спрос на Египет, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку и Турцию, передаёт РИА Новости.
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