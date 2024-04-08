Игорь Кобзев: Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения наводнения 2019 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел из подтопленного Орска Оренбургской области глава МЧС России Александр Куренков.
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