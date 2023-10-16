Путин раскрыл планы на сотрудничество России и КНР в спортивном направлении

Международный спорт погружается в коммерцию, при этом в спортивных отношениях России и Китая нет ни политической, ни коммерческой составляющей, заявил президент России Владимир Путин в интервью Китайской медиакорпорации перед визитом в КНР.
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