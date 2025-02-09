«Со славянами негласное указание — не выдворять их»

Ирина

О чём статья непонятно, размазали, как масло тонким слоем по куску хлеба...((( Беда не только в нелегальных мигрантах, а в большей степени, в тех, кто легализовался и живут диаспорами. Принимали уже закон о знании русского языка и что??? Да ничего, как пёрли те, кто нив зуб ногой, так и прут.