«Со славянами негласное указание — не выдворять их»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«В отделениях творится кошмар». Начал работать новый закон о мигрантах: что происходит прямо сейчас.

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Комментарии
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Ирина
О чём статья непонятно, размазали, как масло тонким слоем по куску хлеба...((( Беда не только в нелегальных мигрантах, а в большей степени, в тех, кто легализовался и живут диаспорами. Принимали уже закон о знании русского языка и что??? Да ничего, как пёрли те, кто нив зуб ногой, так и прут.
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