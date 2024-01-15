Депутат бундестага от АдГ Науйок: Зеленский ищет, где бы еще что-нибудь взять

Как заявил в интервью Deutschland Kurier депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок, украинский лидер Владимир Зеленский только и ищет, «где можно взять что-нибудь еще», поскольку в итоге «американцы выходят из истории».