Как заявил в интервью Deutschland Kurier депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок, украинский лидер Владимир Зеленский только и ищет, «где можно взять что-нибудь еще», поскольку в итоге «американцы выходят из истории».
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