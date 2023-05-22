Защитить «Кинжал» от перехвата

«4 мая 2023 года вооружённые силы Украины (ВСУ) заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины впервые в мире сбили ракету российского гиперзвукового комплекса «Кинжал» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.