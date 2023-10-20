Ялта остаётся в числе самых дорогих городов России по стоимости жилья во вторичном сегменте

Большинство туристов, приезжая в Ялту, даже не задумываются о том, как живут местные жители. Вечером, гуляя по набережной города, счастливые гости наслаждаются прекрасными видами на море и горы, любуются зелёными насаждениями, развлекаются, едят и пьют вино, танцуют.