Джастина Бибера выследили папарацци после очередного визита в спа-салон

30-летний канадский певец Джастин Бибер вновь привлек внимание папарацци во время посещения спа-салона в Западном Голливуде Исполнитель хита Baby Джастин Бибер появился на публике без рубашки, в мешковатых шортах кислотного оттенка и меховых тапках, что вызвало обеспокоенность среди его поклонников.
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