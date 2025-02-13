Джастина Бибера выследили папарацци после очередного визита в спа-салон

30-летний канадский певец Джастин Бибер вновь привлек внимание папарацци во время посещения спа-салона в Западном Голливуде Исполнитель хита Baby Джастин Бибер появился на публике без рубашки, в мешковатых шортах кислотного оттенка и меховых тапках, что вызвало обеспокоенность среди его поклонников.