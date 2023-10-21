ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины

РИАМО - 21 окт. Российские военные уничтожили склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины, которые хранились на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
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