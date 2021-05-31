Медведев назвал отличие «Единой России» от КПСС

«Единая Россия» каждый раз подтверждает свой статус правящей партии на выборах, в отличие от КПСС, которая в своё время была основой политической системы СССР и не имела конкурентов, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».