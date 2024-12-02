Глава МИД Армении в Гааге заявил о готовности к сотрудничеству с МУС

Арарат Мирзоян провел встречу с председателем Международного уголовного суда Томоко Аканэ.В Гааге прошла встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, в ходе которой армянская сторона подтвердила свою готовность к сотрудничеству.