Зачем Рэтклифф прилетал в Россию: политолог раскрыл причины визита главы ЦРУ

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф совершил визит в Москву. Официально – в рамках контактов между спецслужбами. Однако западные эксперты уже сравнивают эту поездку с визитом Уильяма Бернса в 2021 году и строят догадки о «красных линиях».