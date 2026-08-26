Зачем Рэтклифф прилетал в Россию: политолог раскрыл причины визита главы ЦРУ

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф совершил визит в Москву. Официально – в рамках контактов между спецслужбами. Однако западные эксперты уже сравнивают эту поездку с визитом Уильяма Бернса в 2021 году и строят догадки о «красных линиях».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии