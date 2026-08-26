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Зачем Рэтклифф прилетал в Россию: политолог раскрыл причины визита главы ЦРУ

Зачем Рэтклифф прилетал в Россию: политолог раскрыл причины визита главы ЦРУ

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф совершил визит в Москву. Официально – в рамках контактов между спецслужбами. Однако западные эксперты уже сравнивают эту поездку с визитом Уильяма Бернса в 2021 году и строят догадки о «красных линиях».

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