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СахПресс

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Сахалинка пыталась попасть на свидание в СИЗО и ударила сотрудника

Сахалинка пыталась попасть на свидание в СИЗО и ударила сотрудника

В Охе возбудили уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Ее подозревают в применении насилия к сотруднику места содержания под стражей.

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