Тульский бизнес-защитник заключил соглашения о взаимодействии с Минэкономразвития и Министерством по правовому обеспечению деятельности исполнительных органов власти региона

25 мая, в рамках конференции, посвященной 10-летию института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области, состоялось подписание соглашений о взаимодействии регионального бизнес-омбудсмена Александра Головина с Министерством экономического развития области, в лице министра Антона Емельяненко и региональным Министерством по правовому обеспечению деятельности исполнительных органов власти в лице министра Натальи Архиповой.