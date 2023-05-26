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Тульский бизнес-защитник заключил соглашения о взаимодействии с Минэкономразвития и Министерством по правовому обеспечению деятельности исполнительных органов власти региона

Тульский бизнес-защитник заключил соглашения о взаимодействии с Минэкономразвития и Министерством по правовому обеспечению деятельности исполнительных органов власти региона

25 мая, в рамках конференции, посвященной 10-летию института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области, состоялось подписание соглашений о взаимодействии регионального бизнес-омбудсмена Александра Головина с Министерством экономического развития области, в лице министра Антона Емельяненко и региональным Министерством по правовому обеспечению деятельности исполнительных органов власти в лице министра Натальи Архиповой.

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