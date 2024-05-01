В России закроют данные о некоторых объектах недвижимости с 1 мая

В России с 1 мая изменится порядок регистрации и кадастрового учета некоторых объектов недвижимости. В частности, сведения об объектах, которые представляют гостайну, будут недоступны для общего пользования.
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