В Намибии нехватка полицейских автомашин затрудняет борьбу с преступностью

Настоятельную просьбу немедленно приобрести полицейские автомобили передал Лаурентиус Мукойя, советник избирательного округа Ндиона, начальнику полиции Намибии Джозефу Шиконго, 4 октября сообщает газета Namibian Sun.
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