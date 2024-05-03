С 22 апреля по 26 апреля в учреждении дошкольного образования прошла Неделя нулевого травматизма и Всемирного дня Охраны труда, тема которого ´Влияние изменения климата на безопасность и гигиену труда´ Цель проведения мероприятий разработанных и организованных в рамках данной Недели заключалась в обеспечении безопасности и здоровья работников на ра .