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Неделя нулевого травматизма и Всемирного дня Охраны труда.

Неделя нулевого травматизма и Всемирного дня Охраны труда.

С 22 апреля по 26 апреля в учреждении дошкольного образования прошла Неделя нулевого травматизма и Всемирного дня Охраны труда, тема которого ´Влияние изменения климата на безопасность и гигиену труда´ Цель проведения мероприятий разработанных и организованных в рамках данной Недели заключалась в обеспечении безопасности и здоровья работников на ра .

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