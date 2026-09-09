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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жозе Моуринью: «Винисиус не в лучшей форме, но усердно работает, чтобы стать игроком, способным решать исход матчей. Если он работает на команду, то может рассчитывать на поддержку»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью высказался о Винисиусе после матча группового этапа Лиги чемпионов против « Интера » (2:1).

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