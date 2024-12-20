Врач Кашух: мандарины для хорошего хранения следует смазать растительным маслом

Мандарины важно правильно хранить, так как в противном случае они достаточно быстро портятся. Чтобы они пролежали подольше, нужно смазать каждый плод тонким слоем растительного масла, а после — убрать в овощной отсек холодильника без всяких полиэтиленовых пакетов, рассказала RT врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
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