Врач Кашух: мандарины для хорошего хранения следует смазать растительным маслом

Мандарины важно правильно хранить, так как в противном случае они достаточно быстро портятся. Чтобы они пролежали подольше, нужно смазать каждый плод тонким слоем растительного масла, а после — убрать в овощной отсек холодильника без всяких полиэтиленовых пакетов, рассказала RT врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.