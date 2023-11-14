Перед Новым годом Смольный закупает шампанское на 235 тысяч рублей

Власти Петербурга готовятся к новогодним мероприятиям, гостиница Смольного ждет дорогих гостей. Чтобы не ударить в грязь лицом и встретить их как следует, было решено закупить игристого на более чем 235 тыс.
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