В Перми на отказавшийся от архитектурной подсветки дом на Компросе направят огромный проектор

Если оставить его без света, он будет портить весь облик проспекта.Жители самого протяженного дома №69 на Комсомольской площади решили отказаться от предложенной архитектурной подсветки на фасаде здания, которая уже есть почти на всех соседних домах.
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