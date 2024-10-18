Железнодорожный вокзал в Адлере стал лидером СКЖД по количеству пассажиров На адлерском вокзале за девять месяцев 2024 года обслужили более шести миллионов человек.
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Железнодорожный вокзал в Адлере стал лидером СКЖД по количеству пассажиров На адлерском вокзале за девять месяцев 2024 года обслужили более шести миллионов человек.