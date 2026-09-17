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MRO приобрела Vyne Medical для расширения платформы управления клиническими данными

MRO приобрела Vyne Medical для расширения платформы управления клиническими данными

Компания MRO объявила о приобретении Vyne Medical, разработчика решений для приема, обработки и оцифровки медицинских данных.

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