Ставка на ключевую: ВВП к концу 2025 года вырастет на 1,7%

В 2025 году экономика вырастет лишь на 1,7%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Ожидания экспертов стали более скромными, так как за I квартал динамика оказалась ниже прогнозов — Росстат предварительно оценил увеличение ВВП за три месяца всего в 1,4% из-за жесткой денежно-кредитной политики и внешних рисков.