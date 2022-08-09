Севастопольский кадетский корпус СК России отмечает первую годовщину основания

В этот день, 9 августа 2021 года, по инициативе Председателя СК России А.И. Бастрыкина был создан Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени В.
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