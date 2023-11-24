Ева Лонгория считает, что социальные сети вызывают комплексы у подростков

Актриса Ева Лонгория подняла важный вопрос о самовосприятии подростками в современном обществе. Она рассказала изданию People, что подростки испытывают комплексы из-за активного использования социальных сетей.
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