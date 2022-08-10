Футболісти мадридського “Реала” обіграли франкфуртський “Айнтрахт” у матчі за Суперкубок УЄФА. Футбол"Реал" вп'яте завоював Суперкубок УЄФАЛіца"Латвія залишається досить привабливою для мене": Борис Бурда перед виступом у РизіІсторіїЧоловік, який організував вибух у багатоквартирному будинку в Тарту, заздалегідь обрав собі трунуЕкономікаКоли російські зірки в Латвія Російський мазут йде до Саудівської Аравії через Естонію Зустріч пройшла в Гельсінкі […] Сообщение “Реал” вп'яте завоював Суперкубок УЄФА появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.