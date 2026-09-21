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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отмена марафона в индийском Дели привела к беспорядкам: участники разгромили баннеры и разобрали коробки с вещами от организаторов

Участники марафона Youth First в индийском Дели устроили беспорядки, узнав об отмене соревнований. В соцсетях появились видео, на которых люди громят баннеры, а также разбирают напитки и коробки с вещами, подготовленные организаторами.

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