Учимся читать человека как открытую книгу по языку тела

До 80% информации мы получаем от собеседника посредством невербального общения. Но при этом даже иногда не догадываемся, что человек пытается нам сообщить, когда чешет правой рукой левое колено или все время смотрит вверх во время разговора.
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