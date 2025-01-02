22 фото, которые из-за неудачного ракурса приобрели особый смысл

Подобрать хороший ракурс не так просто, как кажется на первый взгляд. Но если этого не сделать фото, в лучшем случае, получится неудачным, в худшем — приобретет совсем другой смысл, как вышло со снимками, изображенными ниже.
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