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Татар-информ

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В Татарстане на интеллектуальные транспортные системы потратили 125 млн рублей

В Татарстане на интеллектуальные транспортные системы потратили 125 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Татарстане на внедрение интеллектуальных транспортных систем в этом году направили 125 млн рублей, в том числе из федерального бюджета было выделено 91,2 млн рублей.

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