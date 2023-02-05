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В Абинском районе автобус с пассажирами протаранил бетонное ограждение

В Абинском районе автобус с пассажирами протаранил бетонное ограждение

Вечером 4 февраля движение по дороге рядом с посёлком Ахтырским было частично перекрыто из-за ДТП.Рейсовый автобус, направлявшийся из Майкопа в Геленджик, вечером 4 февраля протаранил бетонное ограждение в посёлке Ахтырском Абинского района.

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