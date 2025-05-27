В 4-м матче серии с «Тандер» «Миннесота» была лучше по подборам, передачам, очкам в «краске», штрафным и проценту попаданий с игры

Это случилось, несмотря на то, что «волки» превзошли оппонента по подборам (41-36), передачам (30-22), очкам после потерь (25-22), очкам «второго шанса» (30-24), очкам в трехсекундной (46-42), очкам в быстрых отрывах (13-5), штрафным броскам (28-21) и попаданиям с линии (22-16), проценту с игры (51,2%-50,5%), проценту из-за дуги (43,9% - 43,2%), проценту с линии (78,6%-76,2%).