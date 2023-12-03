Кличко предупредил Зеленского о расплате

В настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский расплачивается за свои ошибки. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20min, которое было обнародовано 2 декабря.
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