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Кличко предупредил Зеленского о расплате

Кличко предупредил Зеленского о расплате

В настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский расплачивается за свои ошибки. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20min, которое было обнародовано 2 декабря.

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