Строительство спортивного хаба в Новой Москве планируется завершить весной 2024 года

Строительство спортивного хаба в ТиНАО планируется завершить уже весной Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в поселении Московский планируется завершить строительство спортивного хаба площадью 4,7 тыс.
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