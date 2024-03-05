Строительство спортивного хаба в Новой Москве планируется завершить весной 2024 года

Строительство спортивного хаба в ТиНАО планируется завершить уже весной Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в поселении Московский планируется завершить строительство спортивного хаба площадью 4,7 тыс.