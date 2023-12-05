ЕАН: в Екатеринбурга началась эпидемия коклюша, заболели свыше 200 человек

Вспышка заболеваемости коклюшем произошла в Свердловской области. В одном только Екатеринбурге в ноябре выявили больше 200 случаев заражения, сообщило агентство ЕАН со ссылкой на закрытую статистику горздрава.
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