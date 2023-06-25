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Гауфф будет работать с бывшим тренером Циньвэнь Чжэн

Седьмая ракетка мира Коко Гауфф будет работать с тренером Пере Рибой. Их сотрудничество начнется на турнире в Истбурне, который пройдет на следующей неделе.

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