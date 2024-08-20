Минприроды России может узаконить охоту на краснокнижных животных

Путоранский горный баран / © Красная книга России Новые поправки допускают добычу краснокнижных животных с целью мониторинга состояния их популяций, а также под предлогом предотвращения страданий больных или травмированных зверей.
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