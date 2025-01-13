Денежный гороскоп с 13 по 19 января 2025 года: что приготовили звёзды для вашего кошелька Ирэн ОрлонскаяНа этой неделе нам предстоит столкнуться с серьезными вызовами, однако также нас ожидает ряд значимых событий, способных открыть новые возможности.