Денежный гороскоп с 13 по 19 января 2025 года: что приготовили звёзды для вашего кошелька Ирэн ОрлонскаяНа этой неделе нам предстоит столкнуться с серьезными вызовами, однако также нас ожидает ряд значимых событий, способных открыть новые возможности.
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