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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» подписал новый контракт с Дрозгом. Форвард набрал 31 балл в прошлом сезоне с учетом плей-офф

Словенский нападающий продлил с дальневосточным клубом договор на один сезон. В нынешнем сезоне Ян Дрозг набрал 26 (9+17) очков в 49 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

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