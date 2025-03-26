Трамп прокомментировал возможность снятия части санкций с РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя переговоры в Эр-Рияде, заявил, что США наблюдают большой прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине, и подтвердил, что Вашингтон рассмотрит частичное снятие санкций с России для перемирия в Черном море.