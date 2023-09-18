Аргументы и Факты

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Пушков: в Пентагоне признали, что контрнаступление ВСУ не даст результатов

Пушков: в Пентагоне признали, что контрнаступление ВСУ не даст результатов

Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Марка Милли о том, что контрнаступление ВСУ не поможет Киеву достичь своих целей.

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