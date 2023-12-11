Центральное правительство Китая высоко оценило выборы в региональные советы САР Сянган за укрепление социальной основы процветания

Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня в понедельник опубликовала статью, в которой поздравила региональные советы 7-го созыва Специального административного района /САР/ Сянган с успешным проведением очередных выборов.