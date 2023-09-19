Минцифры: введение единого реестра воинского учета возможно только с 2025 года

Как сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможен раньше 2025 года из-за жестких требований к инфраструктуре и информационной безопасности.
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