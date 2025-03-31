Так в чем проблема одевайте западные трусики кастрюлю на голову и скачите на майдане....

sss

кастрюлеголовые никогда и никому не были нужны, кроме русских, считавших их братьями... Но они возомнили себя избранными!!! Вопрос только КУДА избранными?