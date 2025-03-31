Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которо...В Тольятти прошли...
  • vladstamp
    Пора наверно брать биты и колпашить этих новых русских!!!«Я прихожу, а у н...
  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Они считают, что они - хозяева жизни и могут делать что хотят. На самом...«Я прихожу, а у н...

"Зеленский, будь ты проклят!": Украинцы узнали правду о ВСУ в Белгородской области

"Зеленский, будь ты проклят!": Украинцы узнали правду о ВСУ в Белгородской области

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА С каждым днём украинцы ненавидят своего президента всё сильнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ак
александр крот
Так в чем проблема одевайте западные трусики кастрюлю на голову и скачите на майдане....
Ответить
1 д.
Анастасия Гончарова
туда этим сукам и дорога!😡
Ответить
22 час.
sss
кастрюлеголовые никогда и никому не были нужны, кроме русских, считавших их братьями... Но они возомнили себя избранными!!! Вопрос только КУДА избранными?
Ответить
4 час.
наверх