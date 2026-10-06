Кроссовер Tenet T7 взорвал рынок: кто теперь лидирует в продажах в России?

Сентябрь 2026 года стал настоящим переломным моментом для российского авторынка. Если раньше кроссоверы уступали отечественным моделям по продажам, то теперь всё изменилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым